Giornata internazionale dell’educazione

La Giornata internazionale dell’educazione ricorda l’importanza dell’accesso all’istruzione per tutti. L’educazione rappresenta un diritto fondamentale che favorisce lo sviluppo personale e sociale. Promuovere un sistema educativo equo e inclusivo è essenziale per costruire società più forti e sostenibili. Questa giornata invita a riflettere sull’impegno collettivo per garantire a ogni individuo le opportunità di apprendere e crescere.

L'educazione è un diritto fondamentale di ogni individuo e svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di una società prospera. Per sottolineare la rilevanza dell'istruzione a livello globale, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato con consenso una risoluzione che proclama il 24 gennaio.

