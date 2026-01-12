Gioielli di lusso e Rolex nascosti in auto dalla Svizzera | sequestro da quasi 44mila euro al valico del Gaggiolo

Durante un controllo al valico del Gaggiolo, le autorità hanno rinvenuto e sequestrato gioielli di lusso e orologi Rolex nascosti in un’auto proveniente dalla Svizzera. Il valore complessivo dei materiali sequestrati si aggira intorno ai 44.000 euro. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico illecito di beni di pregio, garantendo maggiore attenzione alla legalità nel settore del trasporto internazionale.

Varese, 12 gennaio 2026 – Un controllo al valico del Gaggiolo si è trasformato in un sequestro da migliaia di euro. Nell’auto in ingresso dalla Svizzera sono stati trovati un orologio Rolex, un collier e un bracciale firmato Wellendorff, per un valore complessivo di quasi 44mila euro. L’intervento è stato eseguito dai funzionari del l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla guardia di finanza della compagnia di Gaggiolo. Al proprietario dei beni è stata contestata l’ipotesi di contrabbando per omessa dichiarazione. Il controllo. Al valico del Gaggiolo, durante i controlli di routine, alla consueta domanda sulla presenza di merce o valuta da dichiarare, l’occupante del veicolo ha risposto negativamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

