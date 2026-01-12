Gioielli di lusso e Rolex nascosti in auto dalla Svizzera | sequestro da quasi 44mila euro al valico del Gaggiolo
Durante un controllo al valico del Gaggiolo, le autorità hanno rinvenuto e sequestrato gioielli di lusso e orologi Rolex nascosti in un’auto proveniente dalla Svizzera. Il valore complessivo dei materiali sequestrati si aggira intorno ai 44.000 euro. L’operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico illecito di beni di pregio, garantendo maggiore attenzione alla legalità nel settore del trasporto internazionale.
Varese, 12 gennaio 2026 – Un controllo al valico del Gaggiolo si è trasformato in un sequestro da migliaia di euro. Nell’auto in ingresso dalla Svizzera sono stati trovati un orologio Rolex, un collier e un bracciale firmato Wellendorff, per un valore complessivo di quasi 44mila euro. L’intervento è stato eseguito dai funzionari del l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla guardia di finanza della compagnia di Gaggiolo. Al proprietario dei beni è stata contestata l’ipotesi di contrabbando per omessa dichiarazione. Il controllo. Al valico del Gaggiolo, durante i controlli di routine, alla consueta domanda sulla presenza di merce o valuta da dichiarare, l’occupante del veicolo ha risposto negativamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Rolex e gioielli nascosti in auto dalla Svizzera: sequestro da 44mila euro al Gaggiolo
Leggi anche: Arriva dalla Svizzera con un Rolex e gioielli Wellendorff nascosti in auto: evasione da 10mila euro
Rolex e gioielli nascosti in auto: scatta il sequestro al Gaggiolo.
Rolex e gioielli nascosti in auto: scatta il sequestro al Gaggiolo - svizzero: scoperti beni di lusso non dichiarati per oltre 43 mila euro. laprovinciadivarese.it
Arriva dalla Svizzera con un Rolex e gioielli Wellendorff nascosti in auto: evasione da 10mila euro - La scoperta durante un controllo al valico di Gaggiolo: contrabbando per omessa dichiarazione ... milanotoday.it
Aste giudiziarie: Champagne, gioielli, mucche e Rolex a prezzi «stracciati». Cosa si può comprare - Basta dare uno sguardo ai siti degli Istituti di Vendite Giudiziarie (IVG) delle maggiori città del Veneto ... corrieredelveneto.corriere.it
Una nuova sessione di vendite interamente dedicate al lusso, tra orologi rari e gioielli. Incluso un Jaeger-LeCoultre "Art Déco" da polso, degli anni '20, stimato fino a € 50.000 ARTCURIAL - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.