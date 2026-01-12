Gioco illegale a Napoli la Cassazione conferma il carcere per un indagato | Gestisce il funzionamento degli apparecchi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un individuo coinvolto in un’attività di gioco illegale a Napoli. L’indagato, accusato di gestire il funzionamento di apparecchiature clandestine, è stato riconosciuto colpevole di partecipazione a un’associazione criminale finalizzata al controllo di giochi non autorizzati, in collegamento con un noto clan. La decisione rafforza la lotta contro il gioco illecito e la criminalità organizzata nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Cassazione, convalidando la decisione del Tribunale del riesame di Napoli, ha confermato la reclusione per un soggetto, indagato per partecipazione a un'associazione criminale legata al controllo e alla gestione di giochi clandestini, aggravata dalla finalità di agevolare un noto clan. Secondo quanto spiegato dai giudici, il soggetto accusato rivestiva un ruolo cruciale per il sodalizio criminale. In particolare, diverse intercettazioni hanno rivelato che l'imputato risultava essere "il soggetto cui rivolgersi per assicurare il corretto funzionamento delle macchinette".

