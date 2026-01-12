Gibertoni straordinario uomo di sport
Il Panathlon Club Modena esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuliano Gibertoni, stimato socio e figura di rilievo nel mondo del judo a Modena. Fondatore del Geesink Team nel 1968, Gibertoni ha lasciato un'importante eredità sportiva e umana. La sua memoria resterà viva tra gli appassionati e gli amanti dello sport, testimonianza di un impegno sincero e di una passione autentica.
Il Panathlon Club Modena si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giuliano Gibertoni, socio Panathlon di lungo corso e nome di riferimento per la disciplina del judo a Modena, dove nel 1968 aveva partecipato alla fondazione del Geesink Team. "Salutiamo commossi un amico e uno straordinario uomo di sport – commenta Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena – che ha saputo non solo allenare con passione e competenza campioni che sono arrivati a partecipare alle Olimpiadi e portare i grandi interpreti della disciplina nella nostra città per competizioni di altissimo livello, ma ha trasmesso la passione per il judo e valori quali rispetto, disciplina e impegno a intere generazioni di giovani, che in queste ore lo ricordano con affetto e gratitudine, insieme ai suoi allievi a loro volta diventati tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gibertoni straordinario uomo di sport; Judo, addio Gibertoni: Pioniere con Geesink tra impegno e passione. Maestro anche di vita.
