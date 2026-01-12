Gianbattista Baronchelli | Rapporto complicato con Moser ma ci salutiamo C’è una grande differeza tra Pogacar e Merckx

Gianbattista Baronchelli ricorda il suo rapporto con Moser, sottolineando come si siano salutati dopo un rapporto complesso. Confronta inoltre Pogacar e Merckx, evidenziando le differenze tra i due campioni. A vent’anni, Baronchelli impressionò Eddy Merckx sulle Tre Cime di Lavaredo, dimostrando talento e determinazione. Questo articolo analizza i legami tra queste storiche figure del ciclismo e riflette sulle loro carriere e rivalità.

A vent'anni fece tremare Eddy Merckx sulle Tre Cime di Lavaredo, salendo leggero come un sogno e pesante come una minaccia per il Cannibale. Oggi, a 72 anni, Gianbattista Baronchelli si gode la vita: le passeggiate nella campagna di Arzago d'Adda, quattro nipotini che riempiono le giornate e il ricordo di quel negozio di biciclette che per anni è stato il suo mondo, dopo il ciclismo, oltre alla sua fede per la Chiesa. "Tista", per la famiglia. "Gibì", per i tifosi che lo hanno amato come pochi altri. Un corridore timido in gruppo, quasi schivo e sensibile davanti ai microfoni, diventato col tempo un uomo sereno, loquace, consapevole.

UMANITÁ DEL CICLISMO : 3) Alfredo Martini e Gianbattista Baronchelli. Il glorioso commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo prende per il braccio, e, con le sue impareggiabili arti diplomatiche, con la sua proverbiale saggezza, sembra confortar - facebook.com facebook

