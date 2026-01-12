Gianbattista Baronchelli | Rapporto complicato con Moser ma ci salutiamo C’è una grande differeza tra Pogacar e Merckx

Da oasport.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianbattista Baronchelli ricorda il suo rapporto con Moser, sottolineando come si siano salutati dopo un rapporto complesso. Confronta inoltre Pogacar e Merckx, evidenziando le differenze tra i due campioni. A vent’anni, Baronchelli impressionò Eddy Merckx sulle Tre Cime di Lavaredo, dimostrando talento e determinazione. Questo articolo analizza i legami tra queste storiche figure del ciclismo e riflette sulle loro carriere e rivalità.

A vent’anni fece tremare Eddy Merckx sulle Tre Cime di Lavaredo, salendo leggero come un sogno e pesante come una minaccia per il Cannibale. Oggi, a 72 anni, Gianbattista Baronchelli si gode la vita: le passeggiate nella campagna di Arzago d’Adda, quattro nipotini che riempiono le giornate e il ricordo di quel negozio di biciclette che per anni è stato il suo mondo, dopo il ciclismo, oltre alla sua fede per la Chiesa. “Tista”, per la famiglia. “Gibì”, per i tifosi che lo hanno amato come pochi altri. Un corridore timido in gruppo, quasi schivo e sensibile davanti ai microfoni, diventato col tempo un uomo sereno, loquace, consapevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

gianbattista baronchelli rapporto complicato con moser ma ci salutiamo c8217232 una grande differeza tra pogacar e merckx

© Oasport.it - Gianbattista Baronchelli: “Rapporto complicato con Moser, ma ci salutiamo. C’è una grande differeza tra Pogacar e Merckx”

Leggi anche: Michael Woods: “Poga?ar è il migliore di sempre. Merckx vinceva quando solo quattro Nazioni andavano forte”

Leggi anche: Juventus, Spalletti e quel complicato rapporto con Firenze

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

gianbattista baronchelli rapporto complicatoGianbattista Baronchelli: “Rapporto complicato con Moser, ma ci salutiamo. C’è una grande differeza tra Pogacar e Merckx” - A vent’anni fece tremare Eddy Merckx sulle Tre Cime di Lavaredo, salendo leggero come un sogno e pesante come una minaccia per il Cannibale. oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.