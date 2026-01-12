Giambattista Valli a rischio chiusura

Nel luglio scorso, Giambattista Valli è stato insignito dell’onorificenza di Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres dalla ministra francese Rachida Dati. Tuttavia, recenti notizie indicano che il marchio potrebbe trovarsi a rischio chiusura, suscitando preoccupazioni nel settore della moda e tra i suoi sostenitori. Questa situazione solleva interrogativi sulla stabilità e il futuro della maison Valli, un nome di rilievo nel panorama della haute couture.

