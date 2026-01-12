Giambattista Valli a rischio chiusura

Da ilfoglio.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel luglio scorso, Giambattista Valli è stato insignito dell’onorificenza di Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres dalla ministra francese Rachida Dati. Tuttavia, recenti notizie indicano che il marchio potrebbe trovarsi a rischio chiusura, suscitando preoccupazioni nel settore della moda e tra i suoi sostenitori. Questa situazione solleva interrogativi sulla stabilità e il futuro della maison Valli, un nome di rilievo nel panorama della haute couture.

Quando, lo scorso luglio, Giambattista Valli ricevette dalle mani della ministra della cultura francese Rachida Dati il nastrino di officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, fra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

giambattista valli160a rischio chiusura

© Ilfoglio.it - Giambattista Valli a rischio chiusura

Leggi anche: Allarme del Partito Democratico: "Alcune associazioni senza sede. A rischio il futuro a palazzo Valli"

Leggi anche: "Il centro “La Miniera“ non è a rischio chiusura"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

giambattista valli160a rischio chiusuraGiambattista Valli a rischio chiusura - La famiglia Pinault esce, ha tempo ancora due settimane per trovare un partner, la sfilata couture del 26 gennaio potrebbe essere l’ultima, dopo vent’anni. ilfoglio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.