La condanna di Gesù, secondo i racconti storici, appare come il risultato di un processo influenzato da giudici di parte. Questa vicenda solleva questioni sulla imparzialità del sistema giudiziario e sulla possibilità di giustizie realmente obiettive. Analizzare i fatti alla luce delle fonti permette di comprendere meglio le dinamiche di un episodio che ancora oggi stimola riflessioni sul ruolo delle istituzioni e sulla responsabilità dei giudici.

Con i se e con i ma, la storia non si fa, recita un diffuso adagio popolare sulla cui irrefutabilità avrebbero concordato un Benedetto Croce o un Peppino Garibaldi, tanto per dirne un paio. Eppure, il medievista Franco Cardini assicura che per esercitare la professione di storico il dubbio, la risoluzione possibile ma non realizzata, la ricerca di quanto non è accaduto ma avrebbe potuto accadere, costituiscono strumenti necessari alla conoscenza dei fatti. Insomma, con i se ei ma la storia si può fare eccome. Il ragionamento di Cardini potrebbe, a buon diritto, sovrapporsi alla logica controfattuale di cui si nutre il preziosissimo saggio del biblista Israel Knohl, La disputa messianica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gesù condannato perché i giudici erano di parte

Leggi anche: Classe sola dopo la ricreazione, lite tra compagni, pugno in faccia e occhio lesionato. Perché i giudici hanno condannato la scuola per carenza di controllo

Leggi anche: X Factor 2025, conferenza giudici e finalisti: «Abbiamo preservato quello che i concorrenti già erano»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Non mi interessa se GESÙ ha bisogno di un passaggio! | Sentenza virale del giudice per guida in...

Il tribunale civile di Treviso ha condannato i genitori di un ragazzo applicando il principio della “culpa in educando”. La sentenza chiarisce perché, oltre alla responsabilità penale del figlio, ricade sui genitori il dovere di rispondere dei danni. - facebook.com facebook

Non accettava la separazione: cinque coltellate alla moglie. Ecco perché è stato condannato a 7 anni x.com