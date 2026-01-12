Gestire il conflitto nelle scuole | come usare le commissioni interne come trasformare lo scontro in crescita

Gestire il conflitto nelle scuole è fondamentale per mantenere un ambiente educativo sereno e produttivo. Le commissioni interne rappresentano uno strumento efficace per affrontare e risolvere le controversie, favorendo un processo di dialogo e collaborazione. Trasformare gli scontri in opportunità di crescita permette di rafforzare la coesione e promuovere un clima più positivo, contribuendo allo sviluppo di una comunità scolastica più inclusiva e rispettosa.

Il conflitto attraversa ogni organizzazione e ogni comunità umana, manifestandosi sotto forme diverse, dal piccolo disaccordo quotidiano fino agli scontri che mettono in crisi la coesione di un gruppo. Non è un incidente marginale ma una dinamica che accompagna inevitabilmente la convivenza, svelando bisogni, valori, interessi e identità. Se viene considerato un semplice ostacolo, si tende a rispondere con modalità impulsive o con pratiche di evitamento che irrigidiscono le relazioni e rinforzano l’incomprensione. Se invece lo si osserva come una risorsa, diventa occasione per generare apprendimento, innovazione e coesione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato Leggi anche: Captain america affronta lo scontro epico che il mcu non ha saputo gestire La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Assenza conflitto d’interesse del Dirigente scolastico, scarica il format documentale da sottoscrivere per ogni progetto PN 21 27; Iniziare il 2026 parlando, praticando, vivendo la pace con pratiche e scelte didattiche: scarica un progetto destinato alla scuola Primaria; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; “La pace è un modo di pensare”. Educazione, scuola e responsabilità cognitiva nella costruzione del futuro. Lettera. Il Jiu Jitsu insegna ai bambini a gestire un conflitto senza farsi travolgere, a mantenere la calma anche quando l’istinto direbbe il contrario, a usare l’intelligenza prima della forza. E questo, oggi, è un superpotere. #jiujitsubrasileiro #jiujitsu #bjj #bjjkidsclass - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.