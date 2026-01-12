Gestire il conflitto nelle scuole | come usare le commissioni interne come trasformare lo scontro in crescita
Gestire il conflitto nelle scuole è fondamentale per mantenere un ambiente educativo sereno e produttivo. Le commissioni interne rappresentano uno strumento efficace per affrontare e risolvere le controversie, favorendo un processo di dialogo e collaborazione. Trasformare gli scontri in opportunità di crescita permette di rafforzare la coesione e promuovere un clima più positivo, contribuendo allo sviluppo di una comunità scolastica più inclusiva e rispettosa.
Il conflitto attraversa ogni organizzazione e ogni comunità umana, manifestandosi sotto forme diverse, dal piccolo disaccordo quotidiano fino agli scontri che mettono in crisi la coesione di un gruppo. Non è un incidente marginale ma una dinamica che accompagna inevitabilmente la convivenza, svelando bisogni, valori, interessi e identità. Se viene considerato un semplice ostacolo, si tende a rispondere con modalità impulsive o con pratiche di evitamento che irrigidiscono le relazioni e rinforzano l’incomprensione. Se invece lo si osserva come una risorsa, diventa occasione per generare apprendimento, innovazione e coesione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato
Leggi anche: Captain america affronta lo scontro epico che il mcu non ha saputo gestire
Assenza conflitto d’interesse del Dirigente scolastico, scarica il format documentale da sottoscrivere per ogni progetto PN 21 27; Iniziare il 2026 parlando, praticando, vivendo la pace con pratiche e scelte didattiche: scarica un progetto destinato alla scuola Primaria; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; “La pace è un modo di pensare”. Educazione, scuola e responsabilità cognitiva nella costruzione del futuro. Lettera.
Il Jiu Jitsu insegna ai bambini a gestire un conflitto senza farsi travolgere, a mantenere la calma anche quando l’istinto direbbe il contrario, a usare l’intelligenza prima della forza. E questo, oggi, è un superpotere. #jiujitsubrasileiro #jiujitsu #bjj #bjjkidsclass - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.