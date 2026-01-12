Georgian ex-PM Garibashvili to serve five-year sentence after guilty plea
Irakli Garibashvili, ex-Primo Ministro della Georgia, ha accettato una condanna di cinque anni di carcere. La decisione deriva da un processo in cui ha riconosciuto la sua responsabilità, segnando un episodio importante nella politica del paese. Questo sviluppo evidenzia come le questioni legali possano influenzare la scena politica nazionale, suscitando attenzione sia a livello locale che internazionale.
By Lucy PapachristouTBILISI, Jan 12 (Reuters) - Former Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili will serve a five-year prison sentence, prosecutors said on Monday, aft. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Una di famiglia - The Housemaid, recensione: un prevedibile ma irresistibile guilty pleasure
Leggi anche: Marina Berlusconi: “Emergenza giustizia in Italia, serve riforma del CSM e dei pm”
Georgian ex-PM Garibashvili to serve five-year sentence after guilty plea - year prison sentence, prosecutors said on Monday, after he agreed to plea guilty to charges of large- reuters.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.