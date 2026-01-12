Georgian ex-PM Garibashvili to serve five-year sentence after guilty plea

Irakli Garibashvili, ex-Primo Ministro della Georgia, ha accettato una condanna di cinque anni di carcere. La decisione deriva da un processo in cui ha riconosciuto la sua responsabilità, segnando un episodio importante nella politica del paese. Questo sviluppo evidenzia come le questioni legali possano influenzare la scena politica nazionale, suscitando attenzione sia a livello locale che internazionale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.