George Clooney interviene a difesa di Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard, dopo le critiche di Quentin Tarantino, definendole

La sta di Jay Kelly si è detta onorata di poter lavorare coi colleghi massacrati dal regista di Pulp Fiction, ammettendo di detestare le persone crudeli. George Clooney scende in campo dopo le dichiarazioni tranchant di Quentin Tarantino contro Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard. La star di Jay Kelly ha spiegato di non sopportare le persone inutilmente crudeli schierandosi dalla parte dei colleghi. "A proposito, Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard, sarei onorato di lavorare con loro. Onorato", ha detto Clooney ritirando il premio come miglior attore per Jay Kelly agli AARP's Movies for Grownups Awards sabato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - George Clooney difende Paul Dano, Owen Wilson e Matthew Lillard dagli insulti di Tarantino: "Crudele"

