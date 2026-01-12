Geologo spiega perché la Groenlandia è così preziosa e ambita dagli USA | Non solo per terre rare e petrolio
Il professor Jonathan Paul, docente di Scienze della Terra all'Università di Londra, spiega i motivi della crescente attenzione degli Stati Uniti verso la Groenlandia. Oltre alle risorse di terre rare e petrolio, questa regione rappresenta un’area di grande interesse strategico e ambientale, con implicazioni geopolitiche di rilievo. La sua posizione e le risorse naturali contribuiscono a renderla un punto focale nelle dinamiche globali di risorse e sicurezza.
Il professor Jonathan Paul, geologo che insegna Scienze della Terra presso l'Università di Londra, ha spiegato i motivi per cui la Groenlandia è così preziosa e desiderata dagli Stati Uniti. Nei suoi giacimenti non si nascondono "solo" ricchissime riserve di terre rare e petrolio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
