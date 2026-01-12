Genova sollievo per il 12enne investito mentre andava a scuola | lascia la rianimazione l’ospedale conferma il quadro clinico positivo

L'ospedale Gaslini di Genova ha confermato che il 12enne investito mentre si recava a scuola è uscito dalla rianimazione e il suo quadro clinico è stabile. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero del giovane, che ora riceve le cure necessarie per rafforzare il suo stato di salute.

Investito da ambulanza: il 12enne non è più in pericolo di vita, spostato in Fisiatria - Il ragazzino era stato travolto a inizio dicembre mentre attraversava la strada in via Archimede per andare a scuola: era stato ricoverato all'ospedale Gaslini in condizioni gravissime ... genovatoday.it

Investito da un’ambulanza, 12enne fuori pericolo dopo un mese al Gaslini - Il ragazzino sarà trasferito da Rianimazione a Fisiatria per il completo recupero. genova24.it

