Genova ricoverati 17 bambini per intossicazione da monossido | hanno tra i 3 mesi e i 10 anni

A Rivarolo, nella provincia di Genova, diciassette bambini e tre adulti sono stati ricoverati al Gaslini dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio durante una festa. Le condizioni di salute delle persone coinvolte sono attualmente monitorate, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. L’episodio ha evidenziato l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire emergenze di questo tipo.

Diciassette bambini e tre adulti intossicati da monossido durante una festa a Rivarolo: ricoverati al Gaslini. Ora sono stabili e sotto osservazione.

