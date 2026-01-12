Genova 17 bambini intossicati a una festa | ipotesi monossido

A Genova, 17 bambini sono stati ricoverati a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio durante una festa. Tutti i giovani coinvolti sono stati sottoposti a trattamento iperbarico come misura precauzionale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha coinvolto diversi partecipanti e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli ambienti frequentati da minori.

