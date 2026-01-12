Genoa tris al Cagliari e aggancio a quota 19 | al Ferraris cambia l’aria
Il Genoa ottiene una vittoria importante contro il Cagliari, con un punteggio di 3-0, e si porta a quota 19 punti in classifica. La prestazione al Ferraris dimostra un passo avanti della squadra, che dimostra di saper gestire le partite decisive. Un risultato che contribuisce a rafforzare la posizione in campionato e a consolidare il percorso di crescita del team sotto la guida di Daniele De Rossi.
Il Ferraris ritrova il rumore giusto nel momento che conta. Il Genoa batte il Cagliari 3-0, sale a quota 19 punti e soprattutto manda un segnale netto: la squadra di Daniele De Rossi sta imparando a vincere le partite che pesano. Il risultato prende forma nella ripresa, ma la partita racconta molto di più di un punteggio largo. Il Genoa colpisce, poi soffre. E non crolla. L’avvio è quello che De Rossi chiede da settimane: intensità, aggressività, attacco diretto alla porta. Il gol che apre la serata arriva presto ed è figlio di un errore avversario, ma anche di un attaccante che vive un momento di fiducia piena. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche: Genoa, tris al Cagliari e aggancio a quota 19: al Ferraris cambia l’aria
Leggi anche: Genoa-Cagliari 3-0, tre punti d'oro per il Grifone al Ferraris
Rassegna Stampa | Genoa, tris al Cagliari e aggancio in classifica. Colombo uomo copertina; Serie A: il Genoa cala un tris che vale oro, batte il Cagliari e lo aggancia; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Genoa-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: il solito Colombo e Leali per l'aggancio in classifica.
Serie A: il Genoa cala un tris che vale oro, batte il Cagliari e lo aggancia - Una vittoria che vale oro quella conquistata dal Genoa nello scontro diretto con il Cagliari al Ferraris. ansa.it
Top e Flop di Genoa-Cagliari: Colombo trascinatore, Norton-Cuffy assente. Palestra stavolta delude - Il Genoa torna a vincere e lo fa in grande stile, grazie a Colombo che mette in discesa la partita. sport.virgilio.it
Il Genoa stende il Cagliari, secco 3-0 e aggancio in classifica - Tre punti importanti nella lotta salvezza per il Genoa di De Rossi, che a Marassi stende 3- ansa.it
Rassegna Stampa | #Genoa, tris al Cagliari e aggancio in classifica. Colombo uomo copertina buoncalcioatutti.it/2026/01/13/ras… via @buoncalcio x.com
Il Genoa cala il tris e torna a vincere, Cagliari sconfitto 3-0 GENOVA (ITALPRESS) – Scatto salvezza per il miglior Genoa della stagione. Al Ferraris, quattro giorni dopo la vittoria sfiorata col Milan a San Siro con tanto di rigore sbagliato allo scadere da Stanciu, - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.