Il Genoa ottiene una vittoria importante contro il Cagliari, con un punteggio di 3-0, e si porta a quota 19 punti in classifica. La prestazione al Ferraris dimostra un passo avanti della squadra, che dimostra di saper gestire le partite decisive. Un risultato che contribuisce a rafforzare la posizione in campionato e a consolidare il percorso di crescita del team sotto la guida di Daniele De Rossi.

Il Ferraris ritrova il rumore giusto nel momento che conta. Il Genoa batte il Cagliari 3-0, sale a quota 19 punti e soprattutto manda un segnale netto: la squadra di Daniele De Rossi sta imparando a vincere le partite che pesano. Il risultato prende forma nella ripresa, ma la partita racconta molto di più di un punteggio largo. Il Genoa colpisce, poi soffre. E non crolla. L’avvio è quello che De Rossi chiede da settimane: intensità, aggressività, attacco diretto alla porta. Il gol che apre la serata arriva presto ed è figlio di un errore avversario, ma anche di un attaccante che vive un momento di fiducia piena. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Genoa, tris al Cagliari e aggancio a quota 19: al Ferraris cambia l'aria

