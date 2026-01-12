Analisi della partita Genoa-Cagliari, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:30 all’Unipol Domus. Verranno presentate formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa sfida, con particolare attenzione alla possibilità di entrambe le squadre di andare a segno. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere le previsioni e le dinamiche di un incontro importante per entrambe le compagini.

Il Genoa ha bisogno di tornare al successo e spera di ottenerlo nel match casalingo con il Cagliari, in programma lunedì pomeriggio all’Unipol Domus. I liguri sicuramente rimpiangono la grandissima occasione persa per il colpaccio a San Siro col Milan, con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero. Il Grifone ha così mancato il ritorno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genoa-Cagliari (lunedì 12 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segneranno entrambe all’Unipol Domus

Leggi anche: Genoa-Cagliari (lunedì 12 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Segneranno entrambe all’Unipol Domus

Leggi anche: Genoa-Cagliari (lunedì 12 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Genoa-Cagliari lunedì 12 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Genoa-Cagliari lunedì 12 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; I pronostici di lunedì 12 gennaio | Serie A Liga Saudi Pro League FA Cup e Coupe de France.

Genoa-Cagliari, formazioni ufficiali: Pisacane aggressivo con Esposito, Luvumbo, Kilicsoy titolari - Senza Mina ecco le scelte ufficiali della gara di stasera fatte da Pisacane e De Rossi per questo importantissimo scontro diretto salvezza ... calciocasteddu.it