Genoa-Cagliari 3-0 le pagelle | riscatto di Leali Colombo ci ha preso gusto

Nel match tra Genoa e Cagliari, il Genoa si impone con un netto 3-0, segnando un importante passo avanti in stagione. Le pagelle evidenziano il riscatto di Leali e un Colombo in crescita. La prestazione della squadra al Ferraris si distingue per solidità e determinazione, offrendo segnali positivi ai tifosi e un buon esempio di continuità. Un risultato che può rappresentare un punto di svolta per i rossoblù.

Finalmente il Ferraris può esultare non solo per il risultato, ma anche per la prestazione della squadra. Colombo si conferma in momento di grazia e apre ancora le marcature, Frendrup fa il solito gran lavoro in mezzo al campo, ma finisce sul taccuino dell'arbitro non solo per il cartellino. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

