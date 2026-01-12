Genoa-Cagliari 3-0 le pagelle | riscatto di Leali Colombo ci ha preso gusto

Nel match tra Genoa e Cagliari, il Genoa si impone con un netto 3-0, segnando un importante passo avanti in stagione. Le pagelle evidenziano il riscatto di Leali e un Colombo in crescita. La prestazione della squadra al Ferraris si distingue per solidità e determinazione, offrendo segnali positivi ai tifosi e un buon esempio di continuità. Un risultato che può rappresentare un punto di svolta per i rossoblù.

Finalmente il Ferraris può esultare non solo per il risultato, ma anche per la prestazione della squadra. Colombo si conferma in momento di grazia e apre ancora le marcature, Frendrup fa il solito gran lavoro in mezzo al campo, ma finisce sul taccuino dell'arbitro non solo per il cartellino.

Genoa-Cagliari, Caprile: «Un onore essere stato il capitano, peccato per la sconfitta» x.com

Genoa-#Cagliari 1-0 Un gol di Colombo in avvio permette al Genoa di chiudere in vantaggio il primo tempo nella sfida di Marassi. Grave errore di Rodriguez nel gol genoano. Cagliari che ha poi preso le redini del gioco andando piu volte vicino al pareggio co - facebook.com facebook

