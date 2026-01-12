genoa cagliari 3 0 de rossi si prende lo scontro salvezza

Nel match della 20ª giornata di Serie A, il Genoa di Daniele De Rossi ha ottenuto una vittoria importante sul Cagliari, con un risultato di 3-0. La partita ha rappresentato un passo avanti nella lotta per la salvezza, confermando la solidità della squadra rossoblù sotto la guida dell’allenatore. Un risultato che può influenzare positivamente la classifica di entrambe le formazioni nel prosieguo del campionato.

Il Genoa di Daniele De Rossi torna alla vittoria travolgendo 3-0 il Cagliari nel match salvezza valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A. I liguri aprono le danze con Colombo al 7?, trovano il raddoppio con Frendrup al 75? e chiudono i giochi con Ostigard al 78?. Con la vittoria di oggi il Genoa sale a 19 punti, agganciando proprio i sardi e portandosi a +5 dalla zona retrocessione. 3 gol e 3 punti per il Genoa!? #GenoaCagliari pic.twitter.com8zQnMzKqpy — Lega Serie A (@SerieA) January 12, 2026 IL TABELLINO GENOA-CAGLIARI 3-0 Genoa (3-5-2): Leali 6,5; Marcandalli 6,5, Ostigard 7,5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5,5 (1? st Masini 6), Malinovskyi 7 (29? st Thorsby 6), Frendrup 7, Ellertsson 6 (37? st Sabelli sv), Martin 6,5; Vitinha 6,5 (37? st Messias sv), Colombo 7 (29? st Ekhator 6). 🔗 Leggi su Lapresse.it

