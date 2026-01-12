Gelo in città il dormitorio d' emergenza sotto pressione | sarà aperto ancora

Il dormitorio temporaneo di emergenza, allestito presso la sede della Protezione civile, continuerà a essere aperto nei prossimi tre giorni a causa delle basse temperature in città. La struttura fornisce un punto di accoglienza sicuro per le persone senza dimora, garantendo un supporto essenziale durante le condizioni climatiche avverse. La sua apertura prolungata risponde all’esigenza di offrire un rifugio adeguato in un periodo di freddo intenso.

Il dormitorio temporaneo di emergenza allestito alla sede della Protezione civile resterà operativo anche per i prossimi tre giorni. La struttura, organizzata con sei posti letto e un avvicendamento di due volontari ogni quattro ore per garantire accoglienza e assistenza, ha registrato negli.

