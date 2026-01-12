Gazzetta dello Sport | Raspadori aspetta il Napoli

Tra poco più di ventiquattro ore, si avvicina il momento decisivo per il futuro di Raspadori. L’attaccante attende con pazienza e determinazione una risposta importante dal Napoli, in un contesto di attesa che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Restano da definire gli ultimi dettagli, mentre il mondo del calcio osserva con attenzione questa possibile nuova avventura.

"> Ancora poco più di ventiquattro ore. Poi sarà davvero l’ora della verità. La telenovela legata a Giacomo Raspadori entra nella sua fase decisiva, tra colpi di scena e incastri di mercato sempre più complessi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante si è regolarmente allenato con l’Atletico Madrid ed è stato provato da Diego Simeone anche nell’undici titolare in vista della sfida di Coppa del Re contro il Deportivo La Coruña. Prima della partenza per la Galizia, però, la Roma pretende una risposta definitiva. Niente più attese: in caso di nuovi rinvii, i giallorossi vireranno su altri obiettivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

