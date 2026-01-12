Gaza Abu Mazen ricoverato d’urgenza a Ramallah | c’è già un successore

In Palestina, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, è stato ricoverato d’urgenza a Ramallah. La notizia ha suscitato preoccupazioni sul futuro politico della regione, soprattutto in un contesto già segnato da tensioni e conflitti. Si attende ora di conoscere eventuali sviluppi riguardo alla leadership e alla stabilità politica in un momento di instabilità crescente.

Caos in Palestina, dove il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sembra che Abu Mazen si stia sottoponendo a controllo di routine, ma non vi sono notizie certe sulle sue condizioni. Il leader palestinese di trova presso l’ospedale arabo arabo Istishari nella città di Ramallah, in Cisgiordania, come . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Abu Mazen ricoverato d’urgenza a Ramallah: c’è già un successore Leggi anche: Media: «Abu Mazen ricoverato d’urgenza a Ramallah» Leggi anche: Abu Mazen ricoverato d’urgenza: cosa succede La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Media: «Abu Mazen ricoverato d’urgenza a Ramallah» - Per l'agenzia di stampa palestinese Wafa, il presidente dell'Anp, 90 anni, si starebbe sottoponendo a «controlli medici» ... msn.com

Abu Mazen ricoverato, il leader palestinese in ospedale: il giallo tra ricovero d’urgenza e controlli di routine - Il leader palestinese, 90 anni, è ricoverato all’ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in ... msn.com

«Abu Mazen ricoverato a Ramallah» - Secondo i media palestinesi, il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas è stato ricoverato a Ramallah. corriere.it

DA BETLEMME A GAZA “Gaza Sound Man” è un film corto del regista gazawi Hossam Hamdi Abu Dan che apre a Bari stasera sabato 27 dicembre, nello Spazio Murat, il festival “Angoli” di videoarte e cinema sperimentale, con la direzione artistica di Massim - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.