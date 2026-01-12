Gatti Milan resiste questa opzione per il centrale | Allegri continua a corteggiarlo quel rossonero potrebbe fare percorso inverso
Il futuro di Gatti potrebbe riservare un cambio di maglia tra Juventus e Milan. Il tecnico rossonero continua a mostrare interesse per il difensore bianconero, considerando un possibile trasferimento. La Juventus, nel frattempo, valuta le opzioni per rinnovare la propria rosa e potrebbe decidere di lasciar partire Gatti in vista di nuovi obiettivi. La situazione resta in evoluzione, con entrambe le società che monitorano attentamente le possibilità di mercato.
Gatti Milan: il tecnico rossonero vuole il centrale bianconero per la difesa, la Juventus valuta l’addio per arrivare a nuovi obiettivi. L’asse di mercato che collega Torino e Milano potrebbe surriscaldarsi improvvisamente nelle fasi finali di questa sessione invernale, portando a un trasferimento che farebbe molto discutere gli addetti ai lavori. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari da Tuttosport, la pista Gatti Milan è diventata una possibilità concreta e non va assolutamente sottovalutata. La regia occulta dell’operazione è affidata a Massimiliano Allegri, attuale tecnico dei rossoneri, che ha esplicitamente richiesto alla sua dirigenza l’acquisto del centrale bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
