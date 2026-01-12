Andrea Sempio torna a parlare in televisione, questa volta a “Verissimo”, per condividere la sua opinione sulla tragica morte di Chiara. Con tono sobrio e rispettoso, Sempio si confronta con gli spettatori, offrendo una riflessione sulla vicenda e sulle persone coinvolte. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di grande attenzione pubblica, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso dei fatti.

– Torna davanti alle telecamere Andrea Sempio, ospite di Verissimo, in un clima carico di tensione e aspettative. L’intervista arriva in un momento delicatissimo, mentre sul suo nome si addensano di nuovo ombre pesanti legate all’omicidio di Chiara Poggi. Tra studi televisivi e aule giudiziarie, Sempio sceglie di parlare per difendersi e chiarire la propria posizione, consapevole di essere finito ancora una volta al centro di un caso che sembra non chiudersi mai. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, Sempio tuona in tv a “Verissimo”: chi avrebbe ucciso Chiara secondo lui

Leggi anche: Garlasco, la verità di Andrea Sempio a Verissimo: «Mi aspetto un rinvio a giudizio. Sono un colpevole desiderato. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Alberto Stasi»

Leggi anche: Garlasco, «Non ho ucciso Chiara Poggi»: Andrea Sempio e il (secondo) Natale da indagato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Garlasco in Tv, Bruzzone e la pista dell’impronta (forse) insanguinata: “Io mi fido”. E Abbate sbotta: Stanno giocando?; Garlasco, Sempio tuona in tv a Verissimo: chi avrebbe ucciso Chiara secondo lui.

Il delitto di Garlasco. Sempio torna a parlare in tv: "Chiederanno il processo" - E in un servizio de ’Le Iene’ due nuove testimonianze sulla mattina del delitto. quotidiano.net