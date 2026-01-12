Garlasco Sempio tuona in tv a Verissimo | chi avrebbe ucciso Chiara secondo lui
Andrea Sempio torna a parlare in televisione, questa volta a “Verissimo”, per condividere la sua opinione sulla tragica morte di Chiara. Con tono sobrio e rispettoso, Sempio si confronta con gli spettatori, offrendo una riflessione sulla vicenda e sulle persone coinvolte. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di grande attenzione pubblica, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso dei fatti.
– Torna davanti alle telecamere Andrea Sempio, ospite di Verissimo, in un clima carico di tensione e aspettative. L’intervista arriva in un momento delicatissimo, mentre sul suo nome si addensano di nuovo ombre pesanti legate all’omicidio di Chiara Poggi. Tra studi televisivi e aule giudiziarie, Sempio sceglie di parlare per difendersi e chiarire la propria posizione, consapevole di essere finito ancora una volta al centro di un caso che sembra non chiudersi mai. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
