Garlasco Sempio sbotta | Sono il colpevole desiderato L’ha uccisa Stasi
Andrea Sempio, indagato in relazione all’omicidio di Chiara Poggi, si trova ora al centro dell’attenzione. Con una dichiarazione forte, Sempio afferma di essere il “colpevole desiderato” e accusa Stasi di aver ucciso Chiara. La vicenda si avvicina a un possibile momento decisivo, mentre le indagini continuano a chiarire le responsabilità e i dettagli di questa tragica vicenda.
Il momento decisivo potrebbe essere vicino. E Andrea Sempio, oggi unico indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi, lo sa bene. E dunque si lascia andare a dichiarazioni piuttosto nette ed emotive quali «sono il colpevole desiderato» e «per me l’ha uccisa Alberto Stasi». Intervistato a Verissimo su Canale 5, Sempio non ha nascosto di aspettarsi una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. «Ci aspettiamo di arrivare a un’udienza preliminare – ha spiegato – e lì punteremo al proscioglimento. Non ci sembra che ci siano gli elementi per andare avanti a processo». Una posizione che riflette la linea difensiva del 37enne: tenterà di affrontare il passaggio giudiziario con fiducia, nella convinzione che il quadro indiziario non sia sufficiente a sostenere un processo vero e proprio. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Garlasco, la verità di Andrea Sempio a Verissimo: «Mi aspetto un rinvio a giudizio. Sono un colpevole desiderato. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Alberto Stasi»
Leggi anche: Andrea Sempio: "Ci sono le tifoserie e una parte ce l'ha con me. Sono un colpevole desiderato, ma l'assassino è Stasi"
Garlasco in Tv, ipotesi revenge porn come movente. De Rensis: Chiara era scomoda negli ultimi tempi; Garlasco, il generale Garofano sbotta sulla presunta impronta di scarpa sulle scale: Sono solo tre linee; Garlasco in Tv, Bruzzone e la pista dell’impronta (forse) insanguinata: “Io mi fido”. E Abbate sbotta: Stanno giocando?; Delitto di Garlasco e “sistema Bruzzone”: Bacco sbotta contro la criminologa (che forse ha esagerato).
Delitto di Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato” - L'uomo è indagato da marzo 2025 per omicidio in concorso per la morte di Chiara Poggi. corrierenazionale.it
Garlasco in Tv, Andrea Sempio si sfoga a Verissimo: “Sono il colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio” - Andrea Sempio è stato ospite a Verissimo domenica 11 gennaio 2026 per dare la sua versione dei fatti sul delitto di Garlasco, dove è indagato ... libero.it
“Se conoscevo Alberto Stasi? No, qualche anno dopo l’omicidio ero in un locale di Garlasco con Marco Poggi e i nostri amici. Lo abbiamo visto e abbiamo chiesto di cambiare ... - L'indagato per il caso Garlasco si racconta a Silvia Toffanin: 'Per me la verità è che Chiara Poggi è stata uccisa da Alberto Stasi' ... ilfattoquotidiano.it
Garlasco, la diretta: il giorno dell'incidente probatorio, in aula anche Alberto Stasi - 18/12/2025
Il caso di Garlasco, Andrea Sempio: "Mi aspetto un rinvio a giudizio". A Verissimo racconta: "Puntiamo al proscioglimento. Il 2025 l'anno più difficile" #ANSA - facebook.com facebook
L'uomo è indagato da marzo 2025 per omicidio in concorso per la morte di #chiarapoggi . #Garlasco #Sempio x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.