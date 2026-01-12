Garlasco Sempio sbotta | Sono il colpevole desiderato L’ha uccisa Stasi

Andrea Sempio, indagato in relazione all’omicidio di Chiara Poggi, si trova ora al centro dell’attenzione. Con una dichiarazione forte, Sempio afferma di essere il “colpevole desiderato” e accusa Stasi di aver ucciso Chiara. La vicenda si avvicina a un possibile momento decisivo, mentre le indagini continuano a chiarire le responsabilità e i dettagli di questa tragica vicenda.

Il momento decisivo potrebbe essere vicino. E Andrea Sempio, oggi unico indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi, lo sa bene. E dunque si lascia andare a dichiarazioni piuttosto nette ed emotive quali «sono il colpevole desiderato» e «per me l’ha uccisa Alberto Stasi». Intervistato a Verissimo su Canale 5, Sempio non ha nascosto di aspettarsi una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. «Ci aspettiamo di arrivare a un’udienza preliminare – ha spiegato – e lì punteremo al proscioglimento. Non ci sembra che ci siano gli elementi per andare avanti a processo». Una posizione che riflette la linea difensiva del 37enne: tenterà di affrontare il passaggio giudiziario con fiducia, nella convinzione che il quadro indiziario non sia sufficiente a sostenere un processo vero e proprio. 🔗 Leggi su Panorama.it

