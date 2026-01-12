Garlasco parla dopo 18 anni e viene giù tutto | chi trema ora

Dopo 18 anni, il caso Garlasco torna a far parlare di sé, con nuove testimonianze riguardanti l’omicidio di Chiara Poggi del 2007. La riapertura del dossier e le recenti dichiarazioni hanno riacceso l’interesse su una delle vicende più discusse degli ultimi anni, offrendo nuovi spunti di riflessione e approfondimento.

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuove testimonianze rese pubbliche a distanza di 18 anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Un recente servizio televisivo ha raccolto i racconti di due persone che affermano di aver visto elementi rilevanti nelle ore in cui la giovane fu uccisa nella villetta di via Pascoli. Le dichiarazioni riaccendono il confronto tra verità giudiziaria e questioni ancora controverse in un procedimento che, nonostante le sentenze, continua a suscitare attenzione e interrogativi. Garlasco, il servizio televisivo e i due presunti nuovi testimoni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

