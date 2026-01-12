A Garlasco, due presunti nuovi testimoni hanno fornito versioni che si sovrappongono con quella di Marco Muschitta, coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Tuttavia, i giudici hanno considerato Muschitta inattendibile. Le dichiarazioni sono state rese nota durante un servizio de Le Iene, sollevando questioni sulla credibilità delle testimonianze e sulla ricostruzione dei fatti.

Il racconto dei due presunti testimoni, che erano a Garlasco il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, coincide con la testimonianza di Marco Muschitta, ritenuto però inattendibile dai giudici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Delitto di Garlasco, spuntano due nuovi testimoni? Chi sono e cosa hanno detto

Leggi anche: “Ho visto una ragazza in bicicletta con un attrezzo in mano che veniva da Via Pascoli”: Le Iene tornano sul caso Garlasco con due nuovi presunti testimoni: “Era lei, ne sono sicura”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le Iene: DE GIUSEPPE: Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga Video; Garlasco in TV, lo scoop della ‘iena’: “Ci sono due testimonianze dirette, Stasi fu incastrato”; Delitto di Garlasco, spuntano due nuovi testimoni? Chi sono e cosa hanno detto; Garlasco, a Le Iene due nuovi testimoni mai sentiti prima: «Ecco chi era fuori casa di Chiara quella mattina». Le anticipazioni.

Garlasco, cosa hanno detto i due presunti nuovi testimoni a Le Iene e cosa c’entra Marco Muschitta - Il racconto dei due presunti testimoni, che erano a Garlasco il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, coincide con la testimonianza di Marco Muschitta ... fanpage.it