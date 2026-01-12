Gargano torna a Bari da questore | Un grande orgoglio pronto a proseguire nell' impegno per i cittadini

Il ritorno di Gargano a Bari come questore rappresenta un momento significativo per la città. Dopo aver lasciato l’incarico nel 2018, ora si riconferma nel ruolo con l’obiettivo di continuare a lavorare per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Con un’esperienza consolidata e un impegno costante, Gargano si reintegra nel contesto locale, pronto a contribuire al miglioramento della comunità e alla tutela della legalità.

Si era congedato da Bari nel 2018, lasciando il suo incarico di capo della Squadra mobile dopo la promozione a dirigente superiore. A otto anni di distanza, Annino Gargano torna nel capoluogo pugliese da questore. "Un ritorno a casa", lo ha definito lo stesso Gargano incontrando questa mattina la. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Annino Gargano saluta Messina: ricoprirà l'incarico di Questore a Bari Leggi anche: "Dobbiamo proseguire nell’impegno civico" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il questore Annino Gargano ringrazia il personale della Polizia: Garantiti ordine e sicurezza sul territorio; Messina, il Questore Annino Gargano saluta dopo due anni per assumere l’incarico a Bari; Il Questore Annino Gargano saluta Messina dopo due anni: nuovo incarico a Bari; Il questore Annino Gargano saluta Messina e va a Bari. In città arriva Salvatore La Rosa. Annino Gargano è ufficialmente il nuovo Questore di Bari: “La mia stella polare saranno i cittadini” - Annino Gargano prende ufficialmente servizio come Questore di Bari, pronto a fronteggiare sfide tra criminalità, malamovida e sicurezza urbana. trmtv.it

Torna la neve nel Foggiano, fiocchi sul Gargano - facebook.com facebook

Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: vento forte e piogge su gran parte della regione. E sul Gargano torna la neve - News x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.