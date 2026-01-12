Gargano nuovo questore ritorno a Bari dopo 8 anni | Attenzione su giovani anziani e violenza di genere

Annino Gargano, nuovo questore di Bari, torna in città dopo otto anni, questa volta alla guida della Questura. Con un passato come dirigente della Squadra Mobile di Bari e come questore di Messina, Gargano ha illustrato le priorità del suo mandato, con particolare attenzione a giovani, anziani e alla prevenzione della violenza di genere. La sua presenza segna un passo importante per la sicurezza nel territorio.

Annino Gargano torna a Bari, questa volta al comando della Questura. L'ex questore di Messina - che nel capoluogo era stato dirigente della Squadra Mobile - ha presentato questa mattina quelle che saranno le sue linee di azione. Dalla lotta alla criminalità all'attenzione ai più fragiliDal. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Annino Gargano saluta Messina: ricoprirà l'incarico di Questore a Bari Leggi anche: Frosinone, violenza di genere: ammonimento del Questore per minacce e aggressioni all’ex compagna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il questore Annino Gargano ringrazia il personale della Polizia: Garantiti ordine e sicurezza sul territorio; Il questore Annino Gargano saluta Messina. Nella Città dello Stretto arriva Salvatore La Rosa; Il Questore Annino Gargano saluta Messina dopo due anni: nuovo incarico a Bari; Lunedì 12 gennaio l'insediamento del mnuovo Questore a Bari. Gargano nuovo questore, ritorno a Bari dopo 8 anni: "Attenzione su giovani, anziani e violenza di genere" - Le prime parole del nuovo questore, giunto da Messina nel capoluogo pugliese, dove già tra il 2017 e il 2018 aveva già svolto il ruolo di capo della Squadra mobile ... baritoday.it Annino Gargano nuovo questore di Bari: "Un ritorno per proseguire la battaglia ai clan mafiosi" - Durante l’insediamento ricordato l’omicidio di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia, avvenuto a Bitonto a fine 2017: “Lo Stati dette risposte forti e oggi siamo pronti a fare lo stesso” ... msn.com

Messina, i saluti del Questore Annino Gargano alla Polizia di Stato - Il Questore Annino Gargano, dopo due anni, saluta il personale della Polizia di Stato di Messina. 24live.it

Museo della Targa Florio di Collesano, record storico di visitatori nel 2025 sotto la direzione di Michele Gargano Il Museo della Targa Florio di Collesano ha registrato nel 2025 un nuovo record storico di visitatori, con risultati davvero lusinghieri. Con 4.025 pre - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.