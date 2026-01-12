GAM 100 Un secolo di Galleria comunale 1925-2025

Nel 2025 la Galleria Comunale d'Arte Moderna di Roma celebra un secolo di attività, dalla sua fondazione nel 1925. Situata nell’ex convento delle carmelitane scalze a San Giuseppe Capo le Case, questa istituzione ha accompagnato nel tempo l’evoluzione dell’arte moderna e contemporanea nella città. La mostra “GAM 100” racconta i cento anni di storia, promuovendo la riflessione sul ruolo culturale e artistico del museo nel contesto romano.

La mostra “GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025”, alla Galleria d’Arte Moderna fino all’11 ottobre 2026, racconta la nascita della collezione capitolina e il contesto culturale che ne ha guidato le prime scelte. Dalle acquisizioni legate alle grand - facebook.com facebook

