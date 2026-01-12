Galleria Principe di Napoli liberato dai rifiuti l'ingresso su via Pessina | parte il restauro

La Galleria Principe di Napoli, situata in via Pessina, ha recentemente visto liberato il suo ingresso dai rifiuti, consentendo così di avviare i lavori di restauro. Questo intervento mira a valorizzare e preservare un importante patrimonio storico, migliorando l'accessibilità e l'estetica dell'area. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione urbana, volto a recuperare e valorizzare i luoghi di interesse della città.

Il Ghiottone 4.0 Il tuo sabato in galleria Ore 15.00 Maxi schermo Frosinone Catanzaro Potrai pranzare o prenotare un aperipranzo o Prendere una pizza o un panino caldo E guardare la tua squadra del cuore Ore 21.00 Cena spettacolo con Enzo principe Aper - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.