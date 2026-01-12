Galleria Principe di Napoli liberato dai rifiuti l'ingresso su via Pessina | parte il restauro

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria Principe di Napoli, situata in via Pessina, ha recentemente visto liberato il suo ingresso dai rifiuti, consentendo così di avviare i lavori di restauro. Questo intervento mira a valorizzare e preservare un importante patrimonio storico, migliorando l'accessibilità e l'estetica dell'area. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione urbana, volto a recuperare e valorizzare i luoghi di interesse della città.

Liberato dai rifiuti l'ingresso di via Pessina della Galleria Principe di Napoli: ora via ai lavori di restauro. Rimosse tonnellate di rifiuti accumulate. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La Galleria Principe di Napoli rivive grazie a Scottojonno

Leggi anche: L’Albero di Natale in Galleria Umberto a Napoli è il più brutto d’Europa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buon compleanno, Civico 7.

galleria principe napoli liberatoGalleria Principe di Napoli, liberato dai rifiuti l’ingresso su via Pessina: parte il restauro - Liberato dai rifiuti l'ingresso di via Pessina della Galleria Principe di Napoli: ora via ai lavori di restauro ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.