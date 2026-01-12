Galleria Principe di Napoli liberato dai rifiuti l'ingresso su via Pessina | parte il restauro
La Galleria Principe di Napoli, situata in via Pessina, ha recentemente visto liberato il suo ingresso dai rifiuti, consentendo così di avviare i lavori di restauro. Questo intervento mira a valorizzare e preservare un importante patrimonio storico, migliorando l'accessibilità e l'estetica dell'area. L'intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione urbana, volto a recuperare e valorizzare i luoghi di interesse della città.
Liberato dai rifiuti l'ingresso di via Pessina della Galleria Principe di Napoli: ora via ai lavori di restauro. Rimosse tonnellate di rifiuti accumulate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
