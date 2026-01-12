Gaffe di Yamal con Szczesny in diretta dallo spogliatoio del Barcellona | Questo non posso filmarlo

Durante la trasmissione in diretta dallo spogliatoio del Barcellona, è emersa una gaffe di Yamal, che ha commentato: “Questo non posso filmarlo”. Nel frattempo, Szczesny è stato pizzicato mentre fumava una sigaretta dopo la vittoria della Supercoppa. Questo episodio ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni sulle modalità di comportamento dei giocatori durante i momenti di relax post-partita.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.