Gabetti Agency Daniele Martignetti nuovo ceo

Gabetti Agency, parte del Gruppo Gabetti e specializzata in Advisory & Transactions, ha annunciato la nomina di un nuovo CEO, Daniele Martignetti. Questa scelta mira a rafforzare la strategia aziendale e a sostenere la crescita del gruppo nel settore immobiliare e dei servizi di consulenza. La decisione riflette l’impegno dell’azienda nel consolidare la propria posizione e nel proseguire un percorso di sviluppo sostenibile.

Gabetti Agency, società del Gruppo Gabetti specializzata in Advisory & Transactions, ha nominato un nuovo ceo. Si tratta di Daniele Martignetti, manager che vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore immobiliare. Il nuovo amministratore delegato di Gabetti Agency, infatti, ha lavorato per gruppi come Pirelli RE, Savills Investment Management, Jones Lang LaSalle e BNP Paribas Real Estate. Recentemente ha guidato la direzione di Real Estate di BPER Banca. Martignetti: «La competenza valore aggiunto». Dopo la nomina Martignetti ha affermato: «La nostra sfida sarà avvicinare questa realtà a quelle che sono le esigenze attuali di un mercato immobiliare sempre più istituzionale, in cui la competenza rappresenta oggi è il vero valore aggiunto ricercato dai clienti.

