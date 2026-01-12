Futuro Nuno Tavares | ore decisive per il terzino portoghese le ultime | CMIT

Le decisioni sul futuro di Nuno Tavares si avvicinano, con possibili sviluppi riguardo al suo trasferimento dalla Lazio nel mercato di gennaio. Le prossime ore saranno decisive per definire il suo percorso professionale e il suo eventuale addio alla squadra. Restano da seguire gli aggiornamenti sulle trattative e le eventuali decisioni ufficiali.

Arrivano importanti novità per quello che riguarda il futuro di Nuno Tavares con il terzino sinistro che potrebbe salutare la Lazio durante il calciomercato di gennaio. Lazio, le ultime su Nuno Tavares (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo una buona prima stagione con la maglia della Lazio, Nuno Tavares non è riuscito a confermarsi pienamente con il passare del tempo e per lui potrebbero aprirsi le porte della cessione. Calciomercato Lazio, novità su Nuno Tavares. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non ci sarebbe ancora l’accordo tra Lazio e Besiktas per il passaggio del terzino sinistro in Turchia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

