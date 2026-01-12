Furto nella chiesa di Doganella | rubate 15 statue del presepe

È stato segnalato un furto presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Doganella di Ninfa, dove sono state sottratte 15 statue del presepe, tra cui quella della Natività. Le opere, di circa 30 centimetri di altezza, sono state rubate in circostanze ancora da chiarire. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si attende di capire le modalità e le motivazioni di questo episodio.

Ignobile furto nella chiesa di Santa Maria Assunta di Doganella di Ninfa dove sono state rubate 15 statue del presepe, compresa quella della Natività; tutte dell'altezza di circa 30 centimetri. Un vile episodio che è stato raccontato attraverso i social dal gruppo parrocchiale San Pier Giorgio.

