Furti d’auto e cavallo di ritorno a Nola | 8 arresti dei carabinieri

Nella giornata del 12 gennaio 2026, i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di otto persone coinvolte in furti d’auto e attività di “cavallo di ritorno” a Nola. L’intervento si inserisce in un nuovo impulso alle attività di contrasto ai reati predatori nella zona, garantendo maggiore sicurezza per la comunità locale.

Otto persone colpite da misura cautelare nell'ambito di un'importante operazione dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, eseguita alle prime ore di oggi, 12 gennaio 2026. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica locale. In particolare, quattro indagati sono stati condotti in carcere mentre .

