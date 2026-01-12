Furti a Tornareccio l' opposizione | Responsabilità anche da parte di chi amministra
A Tornareccio si intensifica il dibattito sulla sicurezza, con l’opposizione che coinvolge anche l’amministrazione comunale. Dopo una serie di furti avvenuti in contrada San Giovanni all'inizio dell’anno, si discute sulle responsabilità e sulle misure adottate. Il sindaco Nicola Iannone critica la giustizia, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza nel territorio.
Si accende il dibattito sulla sicurezza a Tornareccio, dopo la raffica di furti messi a segno all'inizio dell'anno in contrada San Giovanni e lo sfogo del sindaco Nicola Iannone contro “una giustizia troppo permissiva”. Alle dichiarazioni del primo cittadino replica il gruppo consiliare Rinascita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Regionali Campania, Manfredi: "Contrasto astensionismo è responsabilità di chi amministra"
Leggi anche: Raffica di furti a Tornareccio, il sindaco Iannone: "Giustizia troppo permissiva nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine"
https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/furti-a-tornareccio-e-sicurezza-locale-rinascita-dallo-sdegno-agli-atti-concreti-cosa-fare-subito.html - facebook.com facebook
Tornareccio. Furti a ripetizione nelle case, l'ira del sindaco: 'Ladri godono di impunità inaccettabile’ x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.