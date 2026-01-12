Fuorigrotta ABC Napoli | messa in sicurezza dopo il cedimento in via Caravaggio

ABC Napoli è intervenuta a Fuorigrotta, in via Caravaggio, per mettere in sicurezza l’area dopo il cedimento del manto stradale. L’intervento dei tecnici ha permesso di valutare e mitigare i rischi, garantendo la sicurezza dei cittadini e ripristinando la normale circolazione. L’azienda continua a monitorare la situazione e a intervenire tempestivamente in caso di necessità.

L'intervento dei tecnici di ABC Napoli in seguito alla voragine che si è aperta in via Caravaggio nel quartiere Fuorigrotta. La voragine in via Caravaggio, nel quartiere Fuorigrotta, continua a portare forti disagi alla circolazione. Il cedimento ha portato all'intervento dei tecnici di ABC e Napoli Servizi. Nei giorni scorsi, ABC Napoli, ha rilasciato alcune .

