Funzionario aggredito alla stazione Termini la sorella | Diretto in farmacia si sono accaniti su di lui

Una recente aggressione a un funzionario del Mimit alla stazione Termini ha suscitato attenzione. La sorella della vittima ha spiegato che l’uomo si stava dirigendo in farmacia quando è stato attaccato. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sulla protezione delle persone che operano nei luoghi di transito. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

