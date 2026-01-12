Frosinone torna il mercatino in piazza Turriziani
Il 18 gennaio, piazza Turriziani a Frosinone ospiterà nuovamente il mercatino degli artigiani del Borgo ODV. Questo evento, parte dell’appuntamento del Mercatino di Frosinone Alta, rappresenta una tradizione consolidata nel centro storico, offrendo l’opportunità di scoprire prodotti artigianali e valorizzare il patrimonio locale. Un momento di incontro e di promozione delle eccellenze del territorio, ideale per chi desidera conoscere meglio la cultura di Frosinone.
Torna a Frosinone in piazza Turriziani il 18 gennaio l'appuntamento con il mercatino degli artigiani del borgo ODV!Il Mercatino di Frosinone Alta è uno degli appuntamenti più caratteristici del centro storico frusinate. Ogni prima e terza domenica del mese, Piazza Norberto Turriziani si anima di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
