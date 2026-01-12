Frosinone sospensione dell’acqua martedì 13 gennaio per lavori di manutenzione
Il Comune di Frosinone informa che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, martedì 13 gennaio si verificherà una sospensione temporanea dell’acqua. La misura sarà valida solo per quella giornata e si rende necessario adottare precauzioni per minimizzare i disagi. Restano aggiornamenti disponibili presso le comunicazioni ufficiali del municipio.
Si comunica che, a causa di lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, martedì 13 gennaio si verificherà una sospensione temporanea del flusso idrico nel Comune di Frosinone.L’interruzione dell’erogazione è prevista dalle ore 09:00 alle ore 17:00, salvo imprevisti, ed è necessaria per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
