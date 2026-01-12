Frosinone Mastrangeli restituisce le deleghe agli assessori di Fratelli d’Italia
Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha formalmente restituito le deleghe agli assessori di Fratelli d’Italia, Alessia Turriziani e Simona Geralico. Questa decisione segna la ripresa del dialogo all’interno dell’amministrazione comunale dopo lo strappo politico verificatosi a fine dicembre, contribuendo a ristabilire un clima di collaborazione tra le parti.
Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha restituito le deleghe agli assessori di Fratelli d’Italia, Alessia Turriziani e Simona Geralico, sanando lo strappo politico consumatosi a fine dicembre. La decisione arriva dopo le pressioni del partito e, in particolare, del coordinatore regionale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Assessorati, accordi, deleghe ed anche problemi: la ripartenza di Mastrangeli; Comune di Frosinone, Segnale del sindaco a FdI; Frosinone – Crisi in Comune, al via le consultazioni. Fdi nomina i ‘commissari’: Ruspandini e Carfagna dovranno trovare la quadra con Mastrangeli; Comune di Frosinone: Crisi, soluzione ad ostacoli - Foto 1 di 4.
Mastrangeli ha restituito le deleghe a Fratelli d'Italia - Il Sindaco ha proceduto a ridare le piene competenze ai due assessori di FdI: servizi sociali ad Alessia Turriziani, cultura a Simona Geralico. ciociariaoggi.it
Politica Frosinone – Nuova mappa delle deleghe, Mastrangeli pronto a chiudere già oggi con Fdi - Ultim’ora – Crescenzi verso l’assessorato alla Polizia Locale e le assessore Geralico e Turriziani pronte a riprendere la delega revocata. tunews24.it
Frosinone – Crescenzi (Fdi) pronto a firmare per l’assessorato: in Consiglio provinciale subentra Santoro (Lega) - In attesa della 'quota rosa' del vicesindaco Scaccia, il sindaco cerca garanzie anche per il dopo 2027 da Lista Marzi e Po ... tunews24.it
#Frosinone – La consiliatura Mastrangeli alla svolta: accordo sui nomi per superare la crisi
