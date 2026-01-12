Friends torna in chiaro su Cielo la sit-com cult che ha segnato un’epoca torna in tv

Le storie di sei amici a New York, tra amori, risate e amicizia senza tempo, ogni sera alle 20:20 su Cielo (canale 26 DTT). Il fenomeno televisivo che ha segnato un’epoca torna in chiaro su Cielo: da lunedì 12 gennaio, alle ore 20:20, va in onda Friends, la sit-com cult che continua a conquistare generazioni di spettatori in tutto il mondo. Ambientata nella vivace New York degli anni ’90, Friends segue le vicende di sei amici inseparabili, alle prese con la vita adulta tra risate, amori complicati e momenti indimenticabili. Ross, lo scienziato timido e romantico, affronta le turbolenze della sua relazione con Rachel, la giovane donna determinata a costruirsi una carriera e una vita indipendente. 🔗 Leggi su Digital-news.it

