Friends arriva su Cielo dal 12 gennaio 2026

Dal 12 gennaio 2026, Cielo TV trasmetterà in chiaro la celebre sitcom

Il nuovo anno inizia con un regalo per tutti i fan della sitcom. A partire da lunedì 12 gennaio 2026 Friends arriva in chiaro su Cielo TV, il canale 26 del digitale terrestre. Le avventure dei sei amici più famosi del piccolo schermo, ci terranno compagnia ogni sera a partire dalle 20.20. Dopo essere stata presente nel catalogo Netflix per un decennio, la serie è stata cancellata dalla piattaforma lo scorso 30 dicembre a causa della scadenza dei diritti di licenza. Questa perdita non ha riguardato solo Netflix Italia, ma anche altri paesi come Regno Unito, Svizzera, Germania e Sud Africa. Friends, dove guardare la sitcom dopo l’addio a Netflix. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Friends” arriva su Cielo dal 12 gennaio 2026 Leggi anche: Friends Torna Gratis su Cielo dal 12 Gennaio: Nostalgia Anni 90 ?? Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026: arriva ?ahika, la pericolosa sorella di Kaya Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Friends arriva su Cielo dal 12 gennaio 2026 - A partire da lunedì 12 gennaio 2026 Friends arriva in chiaro su Cielo TV, il canale 26 del digitale terrestre. msn.com

Friends torna in chiaro su Cielo, la sit-com cult che ha segnato un’epoca torna in tv - Le storie di sei amici a New York, tra amori, risate e amicizia senza tempo, ogni sera alle 20:20 su Cielo (canale 26 DTT) Il fenomeno televisivo che ha ... digital-news.it

Friends Torna Gratis su Cielo dal 12 Gennaio: Nostalgia Anni 90 ??

Riflessioni mattutine di un uomo confuso #BUON #MARTEDI 6 #GENNAIO U VULITI U #CAFÈ STASERA DA Chicken Friends ARRIVA LA #BEFANA #TOMBOLATA MUSICALE Dado Cucinotti PRENOTA ALLO 0965 616114 Reggina 1 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.