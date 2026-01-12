French rosso fragola e metalizzate | le unghie corte e minimal dei Golden Globes

Le unghie dei Golden Globes hanno spesso rappresentato un'anticipazione delle tendenze beauty dell'anno. Quest'anno, le scelte si sono orientate verso nail art minimal e raffinate, con tonalità come il rosso fragola e finiture metalizzate, che valorizzano le unghie corte. Un approccio sobrio e elegante, perfetto per chi preferisce uno stile discreto ma curato, in linea con il carattere sofisticato dell'evento.

I Golden Globes aprono tradizionalmente la stagione dei premi e sono il primo grande appuntamento a indicare le tendenze beauty dell’anno. L’edizione 2026 ha confermato questo ruolo anche sul fronte manicure, trasformando le mani delle celebrity in un elemento centrale del look, al pari di abiti e make-up. Sul red carpet si sono alternati riferimenti classici e scelte più audaci, sempre calibrate sull’insieme dell’immagine. Le manicure dei Golden Globes 2026. French manicure e smalti scintillanti hanno dominato la scena, a dimostrazione della loro continuità come opzioni eleganti e trasversali. 🔗 Leggi su Amica.it

