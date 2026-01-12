Frassinetti esulta sui 532 nuovi corsi | Dimostrano la validità e il successo di questa riforma del cosiddetto ‘4+2’ fortemente voluta dal Ministro Valditara
Il Sottosegretario Frassinetti ha annunciato l’approvazione di 532 nuovi corsi nel percorso
Il Sottosegretario Frassinetti saluta con favore l'autorizzazione di 532 nuovi percorsi della filiera "4+2", evidenziandone il successo nel favorire l'ingresso nel mondo del lavoro con titoli richiesti dalle imprese. La riforma registra una significativa diffusione nel Meridione, incidendo positivamente sull'occupazione locale attraverso il coinvolgimento diretto di aziende e fondazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
