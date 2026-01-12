Frascati Scherma splendido doppio podio in Coppa del Mondo

Frascati Scherma apre il 2026 con un risultato importante, ottenendo un doppio podio nelle tappe di Coppa del Mondo di fioretto a Hong Kong. La società tuscolana si distingue nel primo fine settimana di gare ufficiali dell’anno, con Francesca Palumbo che si piazza al secondo posto. Un segnale positivo per la stagione in corso e motivo di orgoglio per la comunità sportiva locale.

