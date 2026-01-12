Francesco Gullo preso di mira perché ingrassato | Siete spazzatura questo è bullismo che porta al suicidio

Francesco Gullo reagisce alle accuse e agli insulti rivolti al suo aspetto fisico, definendo gli haters

Francesco Gullo demolisce gli hater che lo insultano per il fisico: "Siete spazzatura umana". Lo sfogo dell'ex volto tv dopo le offese: "Se fosse una ragazzina debole si suiciderebbe". A Fanpage.it racconta: "Ho le spalle abbastanza grandi, ma sono stanco di questi leoni da tastiera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

