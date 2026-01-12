Francesco De Gregori all' Atlantico Live

Il 31 gennaio 2026, Francesco De Gregori si esibirà all'Atlantico Live con il concerto “Rimmel 2025”. Questo evento celebra il 50° anniversario dell’album pubblicato nel 1975, un’opera fondamentale che ha segnato una svolta nella sua carriera e nella musica italiana. Un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei più importanti cantautori italiani, ripercorrendo i temi e le atmosfere di un classico senza tempo.

Francesco De Gregori arriva, il 31 gennaio 2026, sul palco dell'Atlantico Live con "Rimmel 2025".Pubblicato nel 1975, Rimmel celebra il suo 50° anniversario, dopo aver segnato un punto di svolta nella carriera di De Gregori e nella musica italiana. Quarto album in studio, un viaggio musicale.

