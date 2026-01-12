Francesca Tocca smaschera l’ex Raimondo Todaro | Ha tradito la mia fiducia ora parlo io

Francesca Tocca risponde alle dichiarazioni di Raimondo Todaro riguardo alla loro separazione. Dopo l'intervista a Verissimo, in cui Todaro ha spiegato i motivi della rottura, la danzatrice decide di fare chiarezza sulla vicenda. In questa intervista, Tocca smaschera alcuni aspetti della loro relazione e commenta le recenti dichiarazioni, offrendo la sua versione dei fatti in modo diretto e rispettoso.

Raimondo Todaro, qualche mese a Verissimo, ha spiegato i motivi della rottura con Francesca Tocca. La danzatrice non ha apprezzato le parole dell’ex volto di Ballando con le Stelle e ha replicato. “Venire qui a dire che io non ero felice non mi è piaciuto – esordisce – Io avevo dei motivi: se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso più avere fiducia, è normale che io non sia felice. Ma non avrei mai pensato di lasciarlo: usare la scusa che non mi vedevi felice per mancarmi di nuovo di rispetto è stato troppo. Non sarei mai voluta arrivare a questo punto, in passato sono sempre stata elegante e ho solo detto belle parole su di lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

