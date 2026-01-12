Dopo mesi di silenzio, Francesca Tocca ha scelto di condividere la propria versione dei fatti riguardo alla fine della relazione con Todaro. In un’intervista, ha espresso parole dure, accusandolo di averla tradita e mancato di rispetto più volte. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto e senza filtri su una vicenda personale molto discussa.

Dopo mesi di silenzio e discrezione, Francesca Tocca ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. Ospite a Verissimo, la ballerina ha rotto l’equilibrio costruito finora intorno alla fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro, rispondendo alle dichiarazioni che lui aveva rilasciato nello stesso studio. Un intervento lucido ma carico di amarezza, in cui Tocca ha rivendicato il diritto di non passare per quella che ha sbagliato tutto, riportando al centro della storia il rispetto, la fiducia e le responsabilità mai ammesse. Raimondo Todaro ha tradito Francesca Tocca? Ora parla lei. Francesca Tocca ha spiegato di essere rimasta profondamente ferita dalle parole pronunciate da Todaro a settembre, quando aveva motivato la separazione sostenendo che lei non fosse più felice. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Tocca massacra Todaro «Stava con un’altra, mi ha mancato di rispetto tante volte», parole durissime

Leggi anche: Francesca Tocca e l’addio a Raimondo Todaro: “Mi ha mancato di rispetto”

Leggi anche: Verissimo, Francesca Tocca dura su Raimondo Todaro: lui l’ha tradita?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Mi ha deluso molto, ho scoperto cose”: Francesca Tocca e la verità sulla fine del matrimonio con Todaro - Francesca Tocca racconta a Verissimo la sua verità sulla fine del matrimonio con Raimondo Todaro. donnaglamour.it